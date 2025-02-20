У пожежі на Лановеччині загинув чоловік

Про бездиханне тіло жителя одного із сіл Лановецької територіальної громади на спецлінію поліції повідомили сусіди. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції.

За словами очевидців, потерпілий зловживав спиртними напоями і в будинку мешкав сам. 19 лютого близько 17:45 вони помітили, що з вікон йде дим. Люди пішли перевірити, зайшли до помешкання та виявили на ліжку тіло 68-річного чоловіка.

На місці події працював представник служби надзвичайних ситуацій. Він припускає, що попередня причина займання – куріння в ліжку. У результаті цього загорівся матрац й чоловік отруївся чадним газом.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.