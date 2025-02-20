На Тернопільщині зіткнулися три автомобілі

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Великі Гаї надійшло повідомлення на спецлінію поліції 19 лютого близько 14:14 від очевидця. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Тернопільського відділення поліції.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення із харчовою цистерною марки Volvo і після цього авто не зупиняючись врізалося ще й в Renault Duster. У результаті автотрощі тілесні ушкодження отримала кермувальниця Renault та водій автомобіля ВАЗ. Їх бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.