Військовозобов’язаний на Тернопільщині утік із лікарні, розбивши вікно: ТЦК пояснює ситуацію

У Тернополі розшукують чоловіка, який, намагаючись уникнути мобілізаційної перевірки, втік з лікарні, розбивши вікно.

Як повідомила група комунікації Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), 20 лютого 2025 року у рамках заходів щодо дотримання військового обліку було здійснено перевірку військово-облікових документів громадянина Б., 1994 року народження.

Перевірка встановила, що чоловік є військовозобов’язаним та підлягає призову, проте не мав при собі військово-облікових документів. Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неналежне оновлення військово-облікових даних або ухилення від їх подання тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Громадянину Б. запропонували проїхати до ТЦК для уточнення облікових даних. Однак він заявив, що почувається зле, та попросив медичної допомоги. Йому дозволили пройти обстеження у лікарні, проте, скориставшись відсутністю представників мобільної групи, чоловік розбив вікно та втік у невідомому напрямку.

За даними ТЦК, громадянин Б. вже перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. Наразі вирішується питання про притягнення його до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Військові наголошують, що такі випадки дискредитують військовозобов’язаних, які сумлінно виконують свої обов’язки. У ТЦК закликають чоловіків мобілізаційного віку відповідально ставитися до військового обліку, своєчасно оновлювати дані та не ухилятися від встановлених законом процедур.