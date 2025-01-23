Шокуюча знахідка під Тернополем: сім’я з дітьми жила у жахливих умова в халабуді

У Тернополі виявили сім’ю з п’ятьма дітьми, які проживали в халабуді. Про це повідомила начальниця відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції області Олеся М’ялковська.

«11 година ранку, а сім’я з 5 дітьми (вік від 4 до 9 років) спали просто на землі, постеливши засмальцований матрац поверх такого ж брудного килимка. А епогеєм цього всього було ходіння босими ногами, без будь-якого взуття чи шкарпеток», — написала вона у своєму дописі в соцмережі.

Під час виїзду мобільної бригади правоохоронці виявили у посадці саморобну споруду з дерев’яних палок, обтягнутих аграрною плівкою. Всередині не було їжі, а діти перебували в антисанітарних умовах.

Мати дітей, яка знаходилася на місці, не змогла пояснити, чому родина живе в таких умовах, і не надала жодних відповідей на питання про спроби змінити ситуацію.

На виклик відреагували працівники Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради, соціальні служби, а також медики. Дітей обстежили, помили, нагодували та забезпечили необхідною допомогою. У подальшому вони будуть проліковані.

Олеся М’ялковська наголосила, що ця родина жила в таких умовах на очах багатьох людей, які проходили повз, але лише одна людина зважилася повідомити про це поліцію. Вона подякувала небайдужому громадянину, а також усім службам, які долучилися до вирішення проблеми, й закликала не залишатися осторонь у подібних ситуаціях.