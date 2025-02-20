19:56 | 20.02.2025
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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олег Сисоєв з Тернопільщини

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Навіки залишився в строю захисників України Сисоєв Олег Юрійович. Про це повідомляє тернопільська міська рада.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 54-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Олег вважався зниклим безвісти з 10 червня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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