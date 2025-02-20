Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олег Сисоєв з Тернопільщини

Навіки залишився в строю захисників України Сисоєв Олег Юрійович. Про це повідомляє тернопільська міська рада.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 54-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Олег вважався зниклим безвісти з 10 червня 2024 року.