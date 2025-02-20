Сім’я загиблого воїна Василя Мочули передала зібрані кошти на купівлю квадрокоптера для фронту

13 лютого під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Чернихівці Василь Мочула, 1971 р.н. Воїн захищав Україну з травня 2022 року. З перших днів війни Василь разом зі своїм сином Максимом став на захист рідної землі. Він не вагався, не шукав легших шляхів — лише вперед, лише боротьба за майбутнє своїх дітей, за спокій і незалежність нашої країни. Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Василь Мочула проживав у селі Шляхтинці разом із родиною, але родом був із Чернихівців Збаразької громади, де також віддали йому останню шану. Його подвиг назавжди закарбується в серцях усіх, хто його знав, хто розуміє ціну свободи, за яку він віддав своє життя.

18 лютого Василя Мочулу поховали на Микулинецькому цвинтарі, на «Пантеоні Героїв».

Рідні загиблого воїна, яких підтримали громади сіл Байківці, Шляхтинці, Чернихівці, мешканці Тернополя та волонтери, вирішили використати зібрані кошти для допомоги українським захисникам. Загальна сума пожертв склала 176 350 гривень. Сім’я спрямувала ці кошти на придбання квадрокоптера DJI MAVIC 3T (THERMAL) з тепловізійною камерою для українських військових.

«Нехай ця пташка рятує життя наших захисників…» – повідомила Олена Мочула, висловивши подяку всім, хто підтримав їх у цей важкий час.

Світла пам’ять Герою, який віддав своє життя за незалежність України!