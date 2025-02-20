Видавництво «Білка» оголосило передпродаж нової книги Дзвінки Торохтушко «Порічкове вино». Передзамовники отримають примірники з автографом авторки та спеціальні сюрпризи.

Дзвінка Торохтушко (справжнє ім’я — Любов Бурак) — українська письменниця, поетеса, перекладачка та блогерка. Народилася 2 лютого 1972 року в місті Кременець, Тернопільської області. Відома своїми творами, що глибоко занурюються в людські почуття на тлі історичних подій та сучасних реалій. Її вірш «Молитва» став особливо популярним серед українських військових, перетворившись на своєрідний оберіг.

Нова книга «Порічкове вино» продовжує традицію авторки, поєднуючи складні людські долі з історичними подіями та елементами містики. У збірці представлені як вже відомі, так і нові персонажі, що додає глибини та різноманітності оповіданням.

Вартість передзамовлення становить 370 грн. Також доступна попередня книга авторки «Нагірна вулиця» за 350 грн. Комплект з обох книг можна придбати за 700 грн. Замовлення можна оформити на офіційному сайті видавництва «Білка».

Не пропустіть можливість отримати новий твір Дзвінки Торохтушко з автографом та поринути у світ її неповторних історій.

Посилання на видавничий сайт https://www.belkabook.com/shop/