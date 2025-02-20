Пити воду з колонок-качалок не варто: поради від експертів “Тернопільводоканалу”

В. о. завідуючої лабораторії хіміко-біологічного контролю питної води «Тернопільводоканалу» Наталія Борщук розповіла про важливі аспекти водозабезпечення тернополян та розвінчала поширені міфи щодо використання води з колонок-качалок (трубчастих колодязів).

Основним джерелом водопостачання в Тернополі є централізована водопровідна мережа, а колонка-качалка є альтернативним варіантом, що часто виручає містян під час аварій на мережах, тривалих відключень електроенергії чи зупинок насосних станцій. На сьогодні в місті налічується 56 діючих колонок-качалок.

Проте, як зазначає Наталія Борщук, вода з трубчастих колодязів часто має несприятливі органолептичні властивості: може бути мутною, з осадом та підвищеним вмістом заліза, особливо в тих колодязях, які використовуються рідко. Така вода не підлягає очищенню чи знезараженню, як вода з централізованої мережі.

“Для побутових потреб, як-от прання чи прибирання, вода з колонок-качалок може бути використана, але для пиття та приготування їжі слід обирати воду з централізованого водопостачання”, — наголошує фахівець.

Фахівці «Тернопільводоканалу» щомісяця перевіряють стан колонок-качалок і беруть проби води для аналізу. Проте через технічні обмеження, вони не можуть постійно забезпечувати належну якість води в кожному трубчастому колодязі.

У разі тимчасового відключення централізованого водопостачання, якщо доводиться використовувати воду з колонок-качалок, Борщук радить обов’язково прокип’ятити її перед вживанням, навіть якщо вода виглядає чистою та прозорою. Це забезпечить безпеку її використання для приготування їжі та пиття.

“Кип’ятіння не вирішує всі проблеми, але робить воду безпечною для вживання”, — додає вона.

Мешканцям Тернополя радять дотримуватися цих простих правил, щоб уберегти своє здоров’я в разі використання води з колонок-качалок.