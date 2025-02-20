Нетверезий водій збив хлопця та залишив на дорозі: апеляційний суд призначив суворіше покарання

Апеляційний суд Тернопільської області підтримав позицію ювенальних прокурорів та призначив реальне покарання водієві, який у нетверезому стані скоїв ДТП, важко травмував підлітка та покинув його без допомоги.

Прокурори довели, що 10 лютого 2024 року в селі Молотків Кременецького району обвинувачений, будучи позбавленим водійських прав, керував справним автомобілем FORD SIERRA у стані алкогольного сп’яніння. Він здійснив наїзд на хлопця, який йшов узбіччям, завдавши йому тяжких травм, зокрема черепно-мозкової. Після аварії водій утік, залишивши потерпілого в небезпечному для життя стані.

Шумський районний суд визнав чоловіка винним, але призначив лише 2 роки обмеження волі та 5 років без права керування. Ювенальні прокурори подали апеляцію через надто м’яке покарання.

Розглянувши справу, Тернопільський апеляційний суд ухвалив суворіший вирок – 4 роки позбавлення волі та 5 років заборони на керування транспортом.

Рішення суду набрало законної сили, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.