Хвилина мовчання на честь Артура-Артема ХАРІВА

Він був капітаном футбольної команди “Смиківці”, щирим другом і надійною опорою для рідних. 27-річний Артур-Артем ХАРІВ завжди ставив родину на перше місце, оберігав маму і був прикладом для молодшого брата.

Спортсмен і будівельник, він шукав своє покликання у мирному житті. Але з початком повномасштабного вторгнення одразу став на захист України у складі батальйону “Тайфун”. Згодом добровільно перейшов до штурмової бригади, щоб боронити найгарячіші ділянки фронту.

“Другий” – так називали його побратими за надійність і відповідальність. Друзі знали – на нього завжди можна покластися, він ніколи не підведе.

Артур-Артем загинув 20 січня 2023 року під час важких боїв за Кремінну на Луганщині. За особисту мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама Жанна Зіновіївна та брат Руслан, для яких він назавжди залишиться люблячим сином і найкращим братом.