Львівські лікарі врятували передчасно народжене немовля з Тернополя зі злоякісною пухлиною нирки

Софійка з Тернополя народилася передчасно зі злоякісною пухлиною нирки. Крихітку у критичному стані – з вагою лише 1,5 кг, прооперували хірурги дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. А потім за життя малечі ще понад два місяці боролися медики реанімації. Повідомляє Львівська міська рада.

Софійка народилася на 28-му тижні вагітності з вагою 1560 г. Крім типових для «поспішайок» ускладнень, медики виявили у дитини ще й нефробластому – це вроджена злоякісна пухлина нирки. Тож Софійку терміново перевезли з Тернополя до Львова. І тут за життя дівчинки почали боротись спеціалісти лікарні святого Миколая.

Стан дитини був критичним. Передчасне народження, дуже мала вага, інфекція та пухлина, що продовжувала рости. Оперувати було небезпечно. Але не оперувати було ще більшою небезпекою для життя Софійки. Адже пухлина спричиняла кишкову непрохідність, перетискала нижню порожнисту вену, зміщувала печінку, а тиск на внутрішні органи загрожував дитині смертю. Тож попри всі ризики, лікарі підготували Софійку до хірургічного втручання з видалення нефробластоми. І коли малечі стало геть зле, її забрали на операційний стіл.

Це складне втручання виконали провідні хірурги Олександр Калінчук та Андрій Дворакевич. Вони обережно видалили праву нирку разом з пухлиною та частинкою порожнистої вени. На той час новоутворення займало 15% тіла дитини і разом з ураженим органом важило 135 грамів.

Відтак, протягом двох місяців за життя Софійки відчайдушно боролися неонатологи відділення інтенсивної терапії та анестезіології новонароджених – Ольга Павловська та Олеся Гера. І сталось диво – стан дівчинки покращився: вона почала одужувати і її перевели у відділення патології новонароджених, де малеча набиралася сил.

Виписали Софійку після майже трьох місяців перебування у дитячій лікарні вже з вагою 2270 грамів.







