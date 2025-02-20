13:29 | 20.02.2025
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У Бережанах виявлено факт забруднення річки Золота Липа стічними водами

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Фахівці Інспекції продовжують здійснювати рейдові перевірки з метою запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства на Тернопільщині.

✅Зокрема, в рамках чергового заходу, під час обстеження поверхні річки Золота Липа в місті Бережани виявлено факт скидання стічних вод з характерним забарвленням та неприємним запахом.
✍Під час з’ясування причин та обставин порушення виявлено, що дані скиди стічних вод у річку Золота Липа здійснюються без очистки Бережанським МКП «Добробут».
💦З метою підтвердження факту забруднення та встановлення складу забруднюючих речовин, спеціалісткою відділу інструментально-лабораторного контролю були відібрані проби води.
🔴За результатами дослідження проб води встановлено факт перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання у водний об’єкт, що призводить до забруднення річки Золота Липа.
📩Відтак, Інспекцією направлено матеріали перевірки до правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та встановлення винних осіб.

📌Нагадуємо, про виявлені факти шкоди довкіллю можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через вебресурс #ЕкоЗагроза, а також можна подати звернення на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua (оформіть звернення згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян»).

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