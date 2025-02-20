У Бережанах виявлено факт забруднення річки Золота Липа стічними водами

Фахівці Інспекції продовжують здійснювати рейдові перевірки з метою запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства на Тернопільщині.

Зокрема, в рамках чергового заходу, під час обстеження поверхні річки Золота Липа в місті Бережани виявлено факт скидання стічних вод з характерним забарвленням та неприємним запахом.

Під час з’ясування причин та обставин порушення виявлено, що дані скиди стічних вод у річку Золота Липа здійснюються без очистки Бережанським МКП «Добробут».

З метою підтвердження факту забруднення та встановлення складу забруднюючих речовин, спеціалісткою відділу інструментально-лабораторного контролю були відібрані проби води.

За результатами дослідження проб води встановлено факт перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання у водний об’єкт, що призводить до забруднення річки Золота Липа.

Відтак, Інспекцією направлено матеріали перевірки до правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та встановлення винних осіб.

Нагадуємо, про виявлені факти шкоди довкіллю можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через вебресурс #ЕкоЗагроза, а також можна подати звернення на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua (оформіть звернення згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян»).