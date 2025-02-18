Поліцейські вилучили у жителя Микулинецької громади саморобний пістолет

За незаконне зберігання зброї фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час заходів, спрямованих на виявлення та припинення незаконного обігу зброї на території області, поліцейські викрили 38-річного жителя Микулинецької громади у зберіганні заборонених предметів.

У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники відділення поліції № 3 м. Теребовля виявили однозарядний гладкоствольний пістолет та набої до нього. Експертиза підтвердила, що це саморобна зброя.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Загалом у січні тернопільські поліцейські задокументували 14 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї.

Правоохоронці нагадують, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачено кримінальну відповідальність. Уникнути покарання можливо, задекларувавши зброю. Зробити це можна в 4 територіальних підрозділах поліції Тернопільської області.

Людина, яка має вогнепальну зброю або знайшла її й бажає залишити у себе на законних підставах, повинна зателефонувати на спецлінію 102 та звернутися до будь-якого відділу поліції.