У Тернополі затримали серійного злодюжку

Патрульні склали на порушника 10 адміністративних протоколів за дрібне викрадення чужого майна

Учора патрульні отримали повідомлення про крадіжку в одному з магазинів на проспекті Злуки.

Поліцейські з’ясували, що 23-річний чоловік намагався таємно викрасти товар. Окрім цього, вони встановили, що протягом кількох місяців він систематично вчиняв крадіжки в магазині — зафіксовано 10 таких випадків.

Відомо, що громадянин неодноразово притягувався судом до відповідальності за подібні дії.

Тож патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Рішення прийматиме суд.

Дотримання законів — це основа безпеки та порядку в нашому суспільстві. Пам’ятайте про відповідальність за свої вчинки