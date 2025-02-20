19:56 | 20.02.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі затримали серійного злодюжку

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Патрульні склали на порушника 10 адміністративних протоколів за дрібне викрадення чужого майна
Учора патрульні отримали повідомлення про крадіжку в одному з магазинів на проспекті Злуки.
Поліцейські з’ясували, що 23-річний чоловік намагався таємно викрасти товар. Окрім цього, вони встановили, що протягом кількох місяців він систематично вчиняв крадіжки в магазині — зафіксовано 10 таких випадків.
☝🏻 Відомо, що громадянин неодноразово притягувався судом до відповідальності за подібні дії.
👮‍♂️ Тож патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Рішення прийматиме суд.
Дотримання законів — це основа безпеки та порядку в нашому суспільстві. Пам’ятайте про відповідальність за свої вчинки

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