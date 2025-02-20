Сьогодні, 20 лютого, о 12:00 на площі Героїв Євромайдану біля пам’ятника Героям Небесної Сотні відбудеться захід вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Цього дня українці згадують тих, хто віддав своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє України. Герої Небесної Сотні стали символом незламності духу та боротьби за гідність кожного українця.

Серед Героїв Небесної Сотні — наші земляки з Тернопільщини:

Олександр Капінос (с. Дунаїв, Кременецький район) — активіст, який загинув 19 лютого 2014 року від поранення, отриманого під час сутичок на Майдані.

Устим Голоднюк (м. Збараж) — 19-річний юнак, вбитий пострілом снайпера 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Назар Войтович (с. Травневе, Збаразький район) — наймолодший Герой Небесної Сотні, 17-річний студент, загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера.

Василь Мойсей (с. Зубрець, Бучацький район) — загинув 20 лютого 2014 року від поранення, отриманого на Майдані.

Ігор Костенко (с. Зубрець, Бучацький район) — журналіст та активіст, загинув 20 лютого 2014 року від вогнепальних поранень на вулиці Інститутській.

Тарас Слободян (м. Тернопіль) — активіст, який загинув під час подій Революції Гідності.

Василь Аксенин (с. Литячі, Заліщицький район) — помер 12 березня 2014 року в лікарні від поранень, отриманих на Майдані.

Запрошуємо тернополян і гостей міста долучитися до заходу та разом віддати шану тим, хто став на захист демократичних цінностей і віддав своє життя за свободу та незалежність України.