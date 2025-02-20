Тернопільщина знову у скорботі. Загинув Віктор Кравець

💔 Знову сумна звістка сколихнула Великоберезовецьку громаду, повідомляють у селищній раді.



💔 На фронті, 13 лютого 2025 року, загинув солдат Кравець Віктор Вікторович (16.09.1974 р.н). Життя бійця обірвалося при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мала Локня Курської області рф.



🇺🇦 До повномасштабної війни сім’я Віктора Кравця проживала у місті Пологи

Запорізької області. З початком повномасштабного вторгнення військовослужбовець Віктор Кравець доєднався до лав Збройних сил України, а його сім’я переїхала та

проживає у селищі Велика Березовиця нашої громади. У короткострокові відпустки Віктор Кравець приїжджав у Велику Березовицю до своєї сім’ї.

🕯️Поховають воїна Віктора Кравця у Тернополі на Микулинецькому кладовищі. Сьогодні, 20 лютого, о 19:00 у будинку Скорботи у Тернополі (вул.

Микулинецька, 27) відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться завтра, 21 лютого, об 11:00.



😭Просимо жителів громади прийти та віддати останню шану загиблому Герою.



💔🕯️ Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Віктора Кравця! Схиляємо

голови у скорботі… Нехай Господь допоможе вам пережити цю страшну втрату. Вічна пам’ять та шана полеглому Герою!