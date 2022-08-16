Героїчний вчинок морпіха значно уповільнив просування ворога

Біля російського посольства у Празі його іменем назвали міст, а у Мукачеві – вулицю. 25-річний сапер Віталій Скакун загинув у перший день відкритої агресії Росії. Його підрозділ перебував у одному із найгарячіших місць – поблизу Кримського перешийку.

Народився Герой 19 серпня 1996 року в місті Бережани Тернопільської області. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської мови, де працювала педагогом-організатором його мама. Потім закінчив Вище професійне училище № 20 у Львові, де здобув спеціальність зварювальника, вступив до Національного університету «Львівська політехніка».

«Мій Віталік був дуже чесний ще з народження, добрий, чуйний, готовий допомогти в цю ж хвилину, не дивлячись ні на що», – розповіла мати Героя Орися Скакун.

Як повідомляє АрміяInform, 2021 року тяжка недуга забрала життя батька Віталія, мама поїхала на заробітки в Італію, у Бережанах мешкала старенька бабуся. Хлопець обрав шлях воїна, уклавши контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, обравши елітний підрозділ – 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Віталій швидко став вправним воїном, оволодів військовою спеціальністю, обійняв посаду сапера інженерно-саперного відділення.

Віталій Володимирович Скакун (19 серпня 1996 – 24 лютого 2022) – український військовик, сапер інженерно-саперного відділення батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Був добровольцем, який здійснив мінування та підрив автомобільного мосту Генічеськ — Арабатська Стрілка. Загинув 24 лютого 2022 року під час вибуху. Герой України (посмертно). Почесний громадянин міста Бережани.

У перший день відкритої агресії Росії колони ворожої бронетехніки рвалися на Херсонщину. Аби виграти дорогоцінний час, українське командування вирішило підірвати Генічеський автомобільний міст.

Виконати це завдання зголосився матрос Скакун, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Віталій замінував важливий стратегічний об’єкт, але вчасно відійти не встиг – до мосту вже рушили російські танки. За свідченнями побратимів, Віталій вийшов на зв’язок і повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух, безстрашний морпіх загинув. Ця самопожертва не була марною: героїчний вчинок Віталія значно уповільнив просування ворога. Підрозділу змогу передислокуватися та організувати оборону…

За словами земляків хлопця, вчинити інакше він не міг – був так вихований, що змалку не терпів несправедливості, першим ставав на захист Правди і Добра.

«Прекрасна дитина, хороший учень, всім цікавився, мені дуже важко про нього говорити саме зараз і саме так, в минулому часі, – каже виданню «20 хвилин» директор Бережанської школи №3 Володимир Гринкевич. – Він вирішив, що його доля – армія. І пішов служити. Хороша дитина – більше тут нічого не скажеш».

У морського піхотинця залишилась матір, бабуся і старша сестра.

Героя поховали на кладовищі в Бережанах.

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 2022/74 від 26 лютого 2022 року. Матросу Скакуну Віталію Володимировичу присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).