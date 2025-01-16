Пантеон Героїв у Тернополі. Боротьба за вшанування Героїв триває

Львівський суд задовольнив апеляційну скаргу Тернопільської міської ради у справі щодо ритуальних послуг і встановлення єдиної концепції Пантеону Героїв



Восьмий апеляційний адміністративний суд м. Львова скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду за позовом Стадника Олега Богдановича до Тернопільської міської ради. Позивач вимагав скасувати окремі пункти «Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Тернопільської міської територіальної громади», які передбачають контроль СКП «Ритуальна служба» за встановленням, зміною та демонтажем намогильних споруд на кладовищах громади.



Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов Стадника О.Б., однак Тернопільська міська рада подала апеляційну скаргу. 14 січня 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд, розглянувши справу, визнав, що рішення суду першої інстанції суперечило вимогам чинного законодавства. Ухвалою апеляційного суду рішення було скасовано, а позов Стадника О.Б. – відхилено.



«З урахуванням рішення апеляційного суду СКП «Ритуальна служба» і надалі здійснюватиме контроль за дотриманням порядку при встановленні намогильних споруд на міських кладовищах», – зазначили в мерії.



Окрему увагу Тернопільська міська рада приділяє створенню та облаштуванню Пантеону Героїв у Тернополі, який є важливою складовою національної пам’яті. Пантеон має стати місцем гідного вшанування тих, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.



На жаль, позови Стадника О.Б. спрямовані на нівелювання єдиної концепції зовнішнього вигляду військових поховань, що ускладнює реалізацію проєкту Пантеону. Проте, незважаючи на судові спори, міська рада разом із громадськістю продовжує працювати над створенням цього важливого меморіалу.



Раніше Тернопільський міськрайонний суд вже підтвердив законність облаштування Пантеону Героїв із використанням пам’ятників єдиного зразка. Єдина концепція військових поховань підкреслює шану до кожного воїна, який віддав своє життя за Батьківщину, та забезпечує належний вигляд місця, де зберігається пам’ять про героїзм і жертовність.



Пантеон Героїв у Тернополі має стати символом єдності, гордості та вдячності українців своїм захисникам, нагадуючи про ціну свободи, яку наша країна виборює сьогодні.

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