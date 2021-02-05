Голова партії Юлії Тимошенко на Тернопільщині заявив про свою відставку

Майже 20 років, починаючи з 2002 року Тернопільську обласну організацію партії ВО «Батьківщина» очолював Василь Тимофійович Деревляний. Такого політично довголіття на теренах Надзбручанського краю немає ніхто. І ось, доволі несподівано, досвідчений політик заявив, що подає у відставку з посади очільника обласної партії.

– Шановні однопартійці! Шановні жителі області! Шановні друзі! Ось і настав той час… Я особисто прийняв рішення 25 листопада 2020 року написати заяву щодо моєї відставки з голови Тернопільської обласної організації партії ВО «Батьківщина». Свою відставку я погодив з вищим керівництвом партії. Я пишаюся тим, що це я, з небагатьма партійцями з 2002-2005 роки розбудували партію «Батьківщина» в області. Наші первинні організації є майже в кожному селі області і офіційно зареєстровані в юстиції. Я пишаюся нашими партійцями. Я пишаюся тим, що разом з головами районних, міських, селищних та сільських осередків, ми створили монолітній, український по духу, партійний колектив. Я пишаюся тим, що в різні часи боротьби з антиукраїнськими режимами ми не зрадили Україну і нашого лідера Юлію Тимошенко. Наша організація жива, дружня та готова до боротьби. З 1989 року під прапорами України, а з 2002 року ще і під партійними, ми спільно з Вами боролися за волю і незалежність нашої держави, за гідне життя майбутніх поколінь, за право українців бути повноправними господарями на своїй землі. Нам нічим докоряти – з антиукраїнським елементом ми ніколи не йшли на компроміс, тому що Україна для нас понад усе. Дякую всім за спільну багаторічну співпрацю, – йдеться в його заяві, яку він опублікував на свій офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

Василь Деревляний повідомив, що залишається в партії «Батьківщина», в бюро обласної організації і буде відстоювати, як депутат Тернопільської обласної ради, інтереси України та громади області.



