23:13 | 4.10.2024
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​​Тернопільські рятувальники на Харківщині: на передовій боротьби з вогнем і небезпекою

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Тернопільські надзвичайники залучаються до виконання завдань у прифронтових областях. Два пожежно-рятувальні відділення з Тернопільщини стали важливим підкріпленням для своїх колег на Харківщині. Тут вони теж виконують звичні для себе завдання: ліквідовують пожежі, рятують людей та здійснюють інші невідкладні роботи. Проте новим викликом є те, що більшість надзвичайних подій виникають внаслідок ворожих обстрілів, а діяти доводиться у безпрецедентно важких умовах під постійною загрозою для життя.
Попри небезпеки, тернопільські рятувальники невпинно працюють, допомагаючи відновлювати життя на Харківщині. Їхня самовіддана праця – це не лише порятунок від вогню, але й надія для місцевих жителів.73DSNS_Ternopil14:27
 

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