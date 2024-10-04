​​Тернопільські рятувальники на Харківщині: на передовій боротьби з вогнем і небезпекою

Тернопільські надзвичайники залучаються до виконання завдань у прифронтових областях. Два пожежно-рятувальні відділення з Тернопільщини стали важливим підкріпленням для своїх колег на Харківщині. Тут вони теж виконують звичні для себе завдання: ліквідовують пожежі, рятують людей та здійснюють інші невідкладні роботи. Проте новим викликом є те, що більшість надзвичайних подій виникають внаслідок ворожих обстрілів, а діяти доводиться у безпрецедентно важких умовах під постійною загрозою для життя.Попри небезпеки, тернопільські рятувальники невпинно працюють, допомагаючи відновлювати життя на Харківщині. Їхня самовіддана праця – це не лише порятунок від вогню, але й надія для місцевих жителів.