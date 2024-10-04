У рисовій крупі передавали наркотики ув’язненим на Тернопільщині

Наркотики, заховані у рисовій крупі, передали ув’язненому Чортківської установи виконання покарань. Поліцейські встановлюють особу відправника. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Посилку надіслали поштою для засудженого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Під час її огляду працівники установи виконання покарань виявили в рисовій крупі білу кристалічну речовину, схожу на наркотичну.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт злочину. Вилучену речовину направлено на дослідження.

Поліцейські встановлюють, хто підправив посилку з метою притягнення даної особи до кримінальної відповідальності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне пересилання наркотиків у місця позбавлення волі) Кримінального кодексу. За це передбачене покарання – ув’язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна.