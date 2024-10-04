У Тернополі чоловік запросив жінку на побачення і пошкодував про це

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру й повідомив про те, що з його банківської картки викрадено понад 20 тисяч гривень.

Встановлюючи обставини злочину, оперативники з’ясували, що потерпілий напередодні спілкувався з жінкою і запросив її до власного помешкання. Після розпивання алкогольних напоїв господар попросив нову знайому піти докупити спиртного. Оскільки готівки не мав – дав банківську карту і сказав пін-код. Гостя назад не повернулася, а за деякий час власникові картки почали надходити сповіщення про зняття готівки. Загалом заявник втратив понад 20 тисяч гривень.

Оперативники встановили особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима за майнові та наркозлочини 40-річна тернополянка. У скоєному лиходійка зазналася. Вирішується питання про оголошення їй підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.