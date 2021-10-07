У центрі Тернополя будують ще один МАФ. Чи законно?

Депутат Тернопільської міської ради Олег Різник звернувся з депутатським зверненням до міського голови Сергія Надала щодо спорудження незрозумілого об’єкту поблизу зупинки громадського транспорту “Кооперативний технікум” на вулиці Руській.

Депутат просить повідомити, чи видавалися будь-які дозволи щодо користування даної земельної ділянки будь-яким фізичним чи юридичним особам (включно з дозволами на розробку та затвердження проектів землеустрою, сервітуту, розміщення тимчасових споруд, постійних чи сезонних торгових майданчиків, малих архітектурних форм тощо). Якщо такі документи видавалися, то Олег Різник просить їх скасувати, або винести це питання на головування депутатського корпусу Тернопільської міської ради.

– Подав депутатське звернення на міського голову з приводу будівництва біля Кооперативного технікуму. Відверто скажу: у те, що дане питання винесуть на сесію вірю слабо. Але хоча б знатимемо, хто і на яких підставах затіяв дане будівництв, – прокоментував свою ініціативу Олег Різник.

Варто зазначити, що останнім часом міський голова та його команда застосовує методику, за якою опозиційні депутати не можуть отримати відповіді по суті на свої звернення. У відповідях з муніципалітету, зазвичай, зазначається, що та чи інша запитувана інформація не входить до депутатських повноважень. Сподіваємося, що хоча б цього разу подібного не трапиться, бо в іншому випадку варто у суді відстоювати право на отримання публічної інформації, бо якщо вже депутат не може цього зробити, то що говорити про пересічного тернополянина.