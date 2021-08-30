Тернополянин потрапив у ДТП біля Львова: в аварії загинула 11-річна дитина

28 серпня, близько 11:30, неподалік Львова сталася смертельна ДТП.

У селі Підберізці не розминулися чотири авто. Попри зусилля медиків, 11-річну дитину не вдалось врятувати.

Як повідомили у поліції Львівської області, водій вантажного автомобіля “ДАФ”, 64-річний мешканець Стрийського району, зіткнувся “Хондою”, якою керував 48-річний житель Тернополя, пишуть Тернополяни.

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась Mitsubishi, під керуванням 48-річного жителя міста Дубляни, та “Мерседесом Спринтером”, який перевозив причіп з автомобілями.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, загинула 11-річна дівчинка, що знаходилась в Mitsubishi. У лікарню потрапив і водій цього авто. Також тілесні ушкодження отримали кермувальник та пасажирка “Хонди”. Їх госпіталізували.

Правоохоронці Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.