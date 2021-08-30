На Тернопільщині внаслідок нічної ДТП загинув юнак, а ще троє травмовані

Трагедія сталась вночі з 28 на 29 серпня в м. Чортків. Майже опівночі, поблизу АЗС WOG, відбулося зіткнення легкового автомобіля «Volkswagen Golf» та мотоцикла «Suzuki».

Внаслідок аварії важких травм зазнав водій «Volkswagen Golf», 19-річний житель с. Росохач Чортківської територіальної громади. Щоб дістати його з понівеченого автомобіля знадобилась допомога рятувальників. На жаль, хлопець помер по дорозі в лікарню.

Двоє пасажирів легківки, однолітки загиблого, були госпіталізовані в лікарню з травмами середньої важкості. Також до лікарні потрапив і 26-річний мотоцикліст. Медики оцінюють його стан, як важкий.