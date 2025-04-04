Найкращим фото Тернопільської області 2024 стала світлина з видом на Василіянський монастир у Бучачі. Автор — Роман Бречко.

Світлина також отримала статуси «Якісне зображення » (Якісне зображення), « Значуще зображення » (Цінне зображення) та « Вибране зображення » (Вибране зображення) у Вікісховищі, сестринському проєкті Вікіпедії. Станом на зараз лише 10 фотографій з української частини конкурсу 2024 року отримали статус вибраних фотографій.

Бучацький монастир отців Василіяна Воздвиження Чесного Хреста Господнього — монастир отців Василіяна на горі Федір у Бучачі. Заснований 7 грудня 1712 року на підставі фундаційної грамоти магната Стефана Олександра Потоцького, виданої в Любліні. Фундатором фактичного будівництва монастиря був власник міста, син фундаторів Микола Василь Потоцький. 12 травня 1751 року урочисто заклали наріжний камінь. Пам’ятка є яскравим представником віленського бароко . Приміщення монастиря стало центром освітньої діяльності в Бучачі: тут діяла школа-інтернат (конвікт) для дітей з бідних родин, проводилися теологічні курси для священнослужителів.

У часі гімназії-місійного інституту після повернення радянської влади діяла Бучацька середня школа до моменту відновлення будівництва державної гімназії. Саме приміщення монастиря віддали під гуртожиток. Аж у березні 1991 року монастир відновив свою діяльність, а для відновлення пам’ятки в Канаді створили Фонд допомоги Бучацькому монастиру. Василіянський монастир — це комплекс пам’яток, охоронний номер 652.

«Гарний момент для зйомки — перед грозою, коли драматичні темні хмари контрастують із теплим вечірнім освітленням, що освітлює монастирський комплекс. Композиційно теж вдало — монастир розташований по діагоналі кадру, що створює відчуття глибини та масштабу» , — прокоментував фото Сергій Криниця , учасник конкурсу.

Інший член журі, Ігор Єрмолаєв , Крім того, що це одне з останніх фото монастиря в його практиці.

Василіянський монастир вперше представляє Тернопільську область. У попередні роки серед пам’яток Тернопільщини перемагали: дзвіниця Свято-Успенської Почаївської Лаври , Здвиженська церква на Тернопільському ставі, руїни Червоногородського замку біля села Нирків, Підгорянський монастир , руїни замку у селі Кудринці, ансамбль Кременецького колегіуму єзуїтів , церква святого Івана Богослова у селі Жуків та Скала-Подільський замок .

У списку пам’яток Тернопільської області є 4816 об’єктів культурної спадщини, 2140 (44%) — проілюстровано світлинами у Вікісховищах. 2024 року 26 учасників та учасниця завантажили 1231 фото 486 пам’яток регіону (фото 99 об’єктів завантажено вперше). За весь час конкурсу роботи із зображенням пам’яток області подали 445 осіб.