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Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука запрошує на День відкритих дверей

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У неділю, 6 квітня, Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука запрошує учнів 9-11 класів та їхніх батьків на День відкритих дверей.

Під час заходу на майбутніх абітурієнтів чекають знайомство з навчальним закладом (кабінетами, майстернями, лабораторіями, матеріально-технічною базою училища), цікаві майстер-класи та виступи художніх колективів.

День відкритих дверей розпочнеться об 11.00 год  за адресою: м. Тернопіль,  вулиця Галицька, 29.

Училище запрошує на навчання за такими професіями:

на базі 9 класів, II ступінь (робітнича кваліфікація)

  • адміністратор, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
  • столяр, реставратор пам’яток дерев’яної архітектури;
  • робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків;
  • штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
  • муляр, бруківник;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар із складання металевих конструкцій, водій автотранспортних засобів (категорія В) ;
  • монтажник-складальник металопластикових конструкцій;

на базі 11 класів, II ступінь (робітнича кваліфікація)

  • офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору;
  • штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
  • столяр будівельний, паркетник, укладальник підлогових покриттів;
  • муляр, бруківник;
  • монтажник систем утеплення будівель;
  • монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;
  • реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних  засобів, електрогазозварник;
  • монтажник-складальник металопластикових конструкцій;

на базі 11 класів, III ступінь (кваліфікаційний рівень «молодший бакалавр»)

  • будівництво та цивільна інженерія.

 

Телефон/факс: (0352) 52-82-16.

Телефон приймальної комісії: +38(098) 500-09-13.

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