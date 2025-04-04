Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука запрошує на День відкритих дверей
У неділю, 6 квітня, Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука запрошує учнів 9-11 класів та їхніх батьків на День відкритих дверей.
Під час заходу на майбутніх абітурієнтів чекають знайомство з навчальним закладом (кабінетами, майстернями, лабораторіями, матеріально-технічною базою училища), цікаві майстер-класи та виступи художніх колективів.
День відкритих дверей розпочнеться об 11.00 год за адресою: м. Тернопіль, вулиця Галицька, 29.
Училище запрошує на навчання за такими професіями:
на базі 9 класів, II ступінь (робітнича кваліфікація)
- адміністратор, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
- столяр, реставратор пам’яток дерев’яної архітектури;
- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків;
- штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
- муляр, бруківник;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар із складання металевих конструкцій, водій автотранспортних засобів (категорія В) ;
- монтажник-складальник металопластикових конструкцій;
на базі 11 класів, II ступінь (робітнича кваліфікація)
- офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору;
- штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
- столяр будівельний, паркетник, укладальник підлогових покриттів;
- муляр, бруківник;
- монтажник систем утеплення будівель;
- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;
- реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
- монтажник-складальник металопластикових конструкцій;
на базі 11 класів, III ступінь (кваліфікаційний рівень «молодший бакалавр»)
- будівництво та цивільна інженерія.
Телефон/факс: (0352) 52-82-16.
Телефон приймальної комісії: +38(098) 500-09-13.