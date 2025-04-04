Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука запрошує на День відкритих дверей

У неділю, 6 квітня, Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука запрошує учнів 9-11 класів та їхніх батьків на День відкритих дверей.

Під час заходу на майбутніх абітурієнтів чекають знайомство з навчальним закладом (кабінетами, майстернями, лабораторіями, матеріально-технічною базою училища), цікаві майстер-класи та виступи художніх колективів.

День відкритих дверей розпочнеться об 11.00 год за адресою: м. Тернопіль, вулиця Галицька, 29.

Училище запрошує на навчання за такими професіями:

на базі 9 класів, II ступінь (робітнича кваліфікація)

адміністратор, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

столяр, реставратор пам’яток дерев’яної архітектури;

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків;

штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;

муляр, бруківник;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар із складання металевих конструкцій, водій автотранспортних засобів (категорія В) ;

монтажник-складальник металопластикових конструкцій;

на базі 11 класів, II ступінь (робітнича кваліфікація)

офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору;

штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;

столяр будівельний, паркетник, укладальник підлогових покриттів;

муляр, бруківник;

монтажник систем утеплення будівель;

монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;

реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;

монтажник-складальник металопластикових конструкцій;

на базі 11 класів, III ступінь (кваліфікаційний рівень «молодший бакалавр»)

будівництво та цивільна інженерія.

Телефон/факс: (0352) 52-82-16.

Телефон приймальної комісії: +38(098) 500-09-13.