12:01 | 2.11.2022
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Афіша Тернополя 

Безкоштовні онлайн навчання з ІТ для підлітків

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Ваша дитина може спробувати себе в ІТ ще до випуску зі школи!

Освітній Хаб Тернопільщини пропонує навчання від викладачів одного з найкращих українських навчальних закладів у сфері IT – Комп’ютерної Академії «IT STEP».

Які напрямки можна освоїти:
📍Розробка сайтів (WordPress)
📍Графічний дизайн (Adobe Photoshop)
📍Web-дизайн (Figma)

Чому варто навчатися?
Це вигідно, престижно, а ще кожна з цих професій залишиться актуальною ще довгий час☝🏼

‼️Реєстрація на курс за покликанням👉🏼https://bit.ly/3BaJDtG.

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