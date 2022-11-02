Безкоштовні онлайн навчання з ІТ для підлітків
Ваша дитина може спробувати себе в ІТ ще до випуску зі школи!
Освітній Хаб Тернопільщини пропонує навчання від викладачів одного з найкращих українських навчальних закладів у сфері IT – Комп’ютерної Академії «IT STEP».
Які напрямки можна освоїти:
📍Розробка сайтів (WordPress)
📍Графічний дизайн (Adobe Photoshop)
📍Web-дизайн (Figma)
Чому варто навчатися?
Це вигідно, престижно, а ще кожна з цих професій залишиться актуальною ще довгий час☝🏼
‼️Реєстрація на курс за покликанням👉🏼https://bit.ly/3BaJDtG.
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