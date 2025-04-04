Тернопільщина: майже 2 мільярди гривень – на соціальні потреби

У першому кварталі 2025 року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до бюджету 1 млрд 949,6 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 356,8 млн грн (22,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Єдиний внесок є важливим фінансовим ресурсом для підтримки соціальних гарантій громадян, зокрема, виплат пенсій, допомоги з безробіття, лікарняних і страхових виплат. Регулярне та стабільне надходження цих коштів сприяє зміцненню соціального захисту українців та розвитку економіки країни.

Важливо! З 2025 року для фізичних осіб – підприємців, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств відновлено обов’язок сплати єдиного внеску на загальних підставах.