СБУ, МВС та Офіс омбудсмена створили центри підтримки для родичів військовополонених у різних регіонах України

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена створили у різних регіонах нашої держави центри підтримки для родичів військовополонених та осіб, зниклих безвісти внаслідок російської збройної агресії.

У цих установах можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію стосовно алгоритму дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем.

Такі центри спершу запрацюють у:

м. Львів, вул. Стрийська, 83, тел +380506948423, +380682362883;

м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565;

м. Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702;

м. Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.

До складу цих установ ввійдуть представники Об’єднаного центру при СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Офісу омбудсмена, Держприкордонслужби, Генштабу ЗСУ, військових частин та інших відомств.

Створення таких центрів підтримки в усіх регіонах є продовженням реалізації рішення Верховного Головнокомандувача та відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну силами Координаційного штабу вдалося повернути з російського полону 4306 військовополонених захисників і цивільних осіб.

Родини військовополонених та зниклих безвісти можуть звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

А також через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua

Наголошуємо, що питання звільнення військовополонених перебуває вийнятково у компетенції органів державної влади!