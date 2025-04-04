Тарифна війна набирає обертів: Китай відповів на нові мита Трампа

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Китай вводить 34% тариф на всі американські товари з 10 квітня, відповідаючи на «дзеркальні» мита президента Трампа.

Також оголошено низку обмежувальних заходів , зокрема: Експортний контроль на 7 рідкоземельних елементів , критично важливих для технологій. Розслідування щодо медичних КТ-трубок із США та Індії. Заборона на імпорт птиці від двох американських компаній. Додано 11 оборонних компаній США до «списку ненадійних суб’єктів». Обмежено експорт до 16 американських фірм . Заборона на імпорт сорго від однієї з компаній США. Розслідування проти DuPont China за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства.



📉 Реакція ринку:

Індекси S&P 500 впали на 3% , європейський фондовий ринок втратив усі цьогорічні прибутки.

Дохідність 10-річних держоблігацій США знизилася до 3,88% .

Ціни на сою, пшеницю та кукурудзу також просіли.

⚔ Контекст:

Нові тарифи США охоплюють практично всі китайські товари , піднімаючи загальну ставку до 54% .

Китай раніше утримувався від негайної відповіді, але цього разу випередив набуття чинності тарифів США (9 квітня).

Обмеження на експорт рідкоземельних елементів — стратегічний хід, оскільки Китай домінує у світовому постачанні таких металів, як самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, ітрій та інші.

США звинувачують Китай у роль у поширенні фентанілу — один із мотивів тарифів.

🧭 Політичне значення:

Рішення Китаю — не надмірна, але цілеспрямована відповідь , що створює тиск на ключові групи підтримки Трампа (фермери, оборонні компанії).

Китай не закриває двері для переговорів, але чітко демонструє, що не поступиться без бою.

🔍 Висновок:

Це вже не просто торговельна війна, а системне загострення економічних і політичних відносин між США та Китаєм, яке зачіпає як приватний бізнес, так і стратегічні ресурси. Обидві сторони вживають «асиметричних» заходів і готуються до тривалого протистояння.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року. Таким чином загальний обсяг нових мит досягне 54%.

Китайські експортери, як і експортери з інших країн, зіткнуться з 10% базовим тарифом (як частиною нового 34% збору) майже на всі товари, що поставляються до США, уже з суботи, 5 квітня. Вищі мита набудуть чинності з 9 квітня.

Третього квітня Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу.