“У Бережанах не одна вулиця”: місцеві жителі про слова співачки Анни Трінчер

Жителі Бережан, що на Тернопільщині, де проживає понад 17 тисяч людей, обурюються через відео в соцмережах, в якому співачка та блогерка Анна Трінчер сказала, що їхнє місто має одну вулицю і схоже на село.

Бережани схожі на місто “сільського типу, тому що там одна вулиця, одна”, сказала Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер. Інстаграм Анни Трінчер

Громадські активісти та представники юнацького корпусу поліції “Бережанські шерифи” розповіли Суспільному, що їхнє місто має давню історію і багато вулиць.

Аліна Цьолка, представниця “Бережанських шерифів”: “У нас завжди є, де погуляти, у нас не одна вулиця, а як мінімум 125-ть. Це 175 кілометрів в цілому. В Бережанах жив Маркіян Шашкевич, Богдан Лепкий. На даний момент проживає художник Олег Шупляк, його картини відомі по всій Європі, по всьому світу. В нашому місті є одна з вулиць, яка названа в честь Героя України Віталія Скакуна, який загинув, підірвавши міст на Херсонщині, аби зупинити наступ окупантів”.

Аліна Цьолка. Суспільне Тернопіль

Ангеліна Шкляр, жителька Бережан: “Бережани є дуже старим містом. Я в ньому народилася. Воно затишне. Прогулюватися ним це дуже-дуже гарно, пити каву. Осінні вечори, літні вечори — це все дуже приємно. Зараз ви можете бачити цвіт магнолії, який дуже красивий і в нас її дуже багато.

Ратуша в Бережанах. Суспільне Тернопіль

Цвіт магнолії. Суспільне Тернопіль

У центрі міста є ратуша. Це історична будівля. Вона є прикладом європейської архітектури та в загальному стилю наших Бережан. Всім подобається відвідувати ратушу, бо там є музеї — музей книги, музей Богдана Лепкого. Це дуже гарне місце”.

Ангеліна Шкляр. Суспільне Тернопіль

Олександр Шкільний, житель Бережан: “У нас є сучасний торговий центр, на цій території найбільше збирається молодь і більшість туристів”.

Олександр Шкільний. Суспільне Тернопіль

Артур Сіданов, представник “Бережанських шерифів”: “Озеро — це є дуже велика пам’ятка нашого міста. Перша згадка про нього була 23 грудня 1487 року. У 16-му столітті під час правління Синявських воно було обороною нашого міста і самого замку Синівських. Тут роблять фотосесії. Це місто відоме тим, що дійсно дуже красиве, є туристичні зони, є дуже багато відпочинкових зон”.

Артур Сіданов. Суспільне Тернопіль

Міський голова Бережан Ростислав Бортник розповів, що Анна Трінчер проживала в Бережанах кілька місяців, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

“Бережани гостинно прийняли Анну Трінчер, коли вона втікала від війни, від військової агресії. Якось неправильно говорити такі речі про це місто, де вона проживала певний час. Це відео мені в інстаграм скинув мій колега. Мене частково це обурило не тільки, як очільника громади, але і як бережанця.

Ця інформація недостовірна. І це від такої публічної людини дуже обережно треба говорити про такі речі, бо вони можуть зробити негативну рекламу для не таких популярних міст, як Київ, Львів.

Ми не просимо робити нам особливої реклами, але просимо не робити нам поганої реклами щодо нашого статусу, бо ми боремося за нього. Це важко зараз, бо міста зменшуються, люди виїжджають, але ми намагаємося залишатися містом і намагаємося розвивати нашу культуру”.

Ростислав Бортник. Суспільне Тернопіль

За його словами, про міський статус Бережан свідчить історичний факт — грамота про надання Бережанам Магдебурзького права у 1530 році.

Стилізована копія грамоти про Магдебурзьке право. Суспільне Тернопіль

Стилізована копія цієї грамоти є в міській раді, її показав заступник міського голови Володимир Урдейчук:

“Одним із доказів і свідчень статусності цього міста як осередку культурного, торгового, міжетнічного і загалом розвиткового центру є грамота надана королем Сигізмундом у 1530 році про те, що місто отримує магдебурзьке право з усіма наслідками, яке надавало це право на тодішній час. Загалом наше містечко субрегіонального рівня, але є таким локальним центром не тільки етнічної ідентичності українців і інших націй, які проживають на території України”.

Володимир Урдейчук. Суспільне Тернопіль

Одна найвідоміших споруд в Бережанах, яка також засвідчує давню історію міста, — це замок, розповіла завідувачка науково-дослідного і музейно-просвітницького відділу державного історико-архітектурного заповідника в місті Бережани Олена Лугова:

“Бережани, звичайно, це не одна вулиця. Це давні вулички, які сягають в глибину століть, в середину 16 століття — це наша Ринкова площа. І до цього часу Бережани вже розвинули свою дуже таку величезну мережу вулиць і вийшли на сусідні пагорби — це Сторожисько, Звіринець, Олімп.

Історія міста та історія замку безпосередньо пов’язані. Минулого року ми відзначали 490 років з початку побудови бережанського замку. Цьогоріч ми відзначаємо 650 років з першої писемної згадки про Бережани”.

Олена Лугова. Суспільне Тернопіль

Бережанський замок. Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного написали до представників команди співачки Анни Трінчер і запитали, чи прокоментує вона фрагмент відео, яке поширювали в соцмережах і свої слова про Бережани. Отримали текстовий коментар, де йдеться, що це відео було зняте ще в жовтні й співачка не мала на меті когось образити, а жартувала з того, що через стрес поїхала недоречно вдягненою.

Далі пряма мова Анни Трінчер:

“У шоу “Перепрошую” ми з дівчатами часто ділимося життєвими історіями, спогадами без прикрас та власним досвідом. У випуску, який вийшов 31 жовтня, ми говорили про таро, і в процесі розмови згадали, де хто знаходився на початку повномасштабного вторгнення. Я розповіла, що мене прихистили в Бережанах, і це було неймовірно важливо для мене в той момент. Під час розмови я сказала, що в Бережанах “одна вулиця” і місто виглядає як СМТ з малою кількістю населення. Хочу одразу сказати, що це було не коректно з мого боку, і я щиро прошу вибачення за непорозуміння. Моєю метою не було принизити місто, а лише звернути увагу на те, що воно не таке велике, порівняно з Києвом. Відверто кажучи, я висміювала себе: коли всі в перший день війни одягли спортивні костюми, взяли найнеобхідніше і поїхали шукати прихисток, я ж вирушила в обтягуючому комбінезоні з величезними нігтями, з усіма своїми сумками, абсолютно не підготувавши те, що насправді буде важливо. Я сміялася з того, як виглядала недоречно в перший день повномасштабного вторгення, і як нічого важливого не взяла. Мені прикро, що мої слова були інтерпретовані не так, як я їх мала на увазі. Цей момент ми вже вирізали з випуску, але я хочу ще раз підкреслити, що Бережани — це чудове і унікальне місто, яке заслужено викликає захоплення. Найближчим часом я обов’язково приїду туди з концертом, щоб ще раз поділитися своїми враженнями про це прекрасне місто, яке стало для мене особливим під час важкого періоду”.