Обмежено придатний? Пройди повторне ВЛК до червня

До уваги чоловіків віком від 25 до 60 років!

Ви раніше були визнані обмежено придатними до служби?

⚠️ Пройдіть повторний медичний огляд (ВЛК) до 5 червня!

📝 Що змінилося?

Тепер ви можете самостійно отримати направлення на ВЛК:

через ТЦК (військкомат)

або через застосунок «Резерв+» (в оновленій версії)

📆 Увага! Електронне направлення через «Резерв+» уже міститиме дату прибуття на медогляд.

📌 Кого це стосується?

🔹 Чоловіків віком від 25 до 60 років , які раніше були визнані обмежено придатними

🔹 Якщо вам менше ніж 25 років — проходити повторне ВЛК не потрібно

🔹 Якщо у вас встановлена інвалідність — повторний огляд не обов’язковий

❗ Чому важливо не зволікати?

У разі непроходження ВЛК до 5 червня — передбачена адміністративна відповідальність і штраф.

📣 Дій зараз — не відкладай на завтра!

Повторне ВЛК — це обов’язкова вимога, а також відповідальний крок у час, коли країна потребує ясності щодо кожного, хто стоїть у резерві.

За інф. Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП