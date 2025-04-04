Обмежено придатний? Пройди повторне ВЛК до червня
До уваги чоловіків віком від 25 до 60 років!
Ви раніше були визнані обмежено придатними до служби?
⚠️ Пройдіть повторний медичний огляд (ВЛК) до 5 червня!
📝 Що змінилося?
Тепер ви можете самостійно отримати направлення на ВЛК:
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через ТЦК (військкомат)
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або через застосунок «Резерв+» (в оновленій версії)
📆 Увага! Електронне направлення через «Резерв+» уже міститиме дату прибуття на медогляд.
📌 Кого це стосується?
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🔹 Чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними
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🔹 Якщо вам менше ніж 25 років — проходити повторне ВЛК не потрібно
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🔹 Якщо у вас встановлена інвалідність — повторний огляд не обов’язковий
❗ Чому важливо не зволікати?
У разі непроходження ВЛК до 5 червня — передбачена адміністративна відповідальність і штраф.
📣 Дій зараз — не відкладай на завтра!
Повторне ВЛК — це обов’язкова вимога, а також відповідальний крок у час, коли країна потребує ясності щодо кожного, хто стоїть у резерві.
За інф. Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП