Эталон мужских кроссовок от Gucci

Ассортимент, который предлагают кроссовки Gucci мужские оригинал, открывает безграничные возможности для выбора. От классических моделей до трендовых решений — здесь найдется пара для каждого случая: от спортивных активностей до стильных образов в духе спорт-шик. Это не просто обувь, а гармония стиля и комфорта. Бренд позаботился о том, чтобы вы всегда чувствовали себя уверенно, не жертвуя удобством. Создавайте свои уникальные модные эксперименты вместе с Gucci!

Самые популярные модели, которые уже вошли в модную историю и на которые вам точно следует обратить внимание:

Gucci Tennis 1977 — пара, вдохновленная теннисной классикой. Изящная форма и стильные детали делают ее идеальным акцентом любого образа.

Gucci Rhyton — модель в ретростиле с массивной подошвой и эффектным дизайном. Созданы для тех, кто не боится выделяться.

Gucci Ace — лаконичный силуэт дополнен узнаваемыми дизайнерскими элементами Gucci, которые добавляют образу изысканной элегантности. Икона стиля среди низких кедов.

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Желаемое сочетание в кроссовках Gucci

Мир вокруг нас меняется быстро, требуя мобильности, комфорта и адаптивности. В этом потоке важно оставаться собой — уверенным, стильным, свободным в движениях. Именно поэтому гардероб должен соответствовать не только трендам, но и ритму вашей жизни. Мужские кроссовки Gucci в Domino — это идеальный баланс между эстетикой и удобством. Они доказывают, что не нужно выбирать между стилем и комфортом, ведь можно иметь оба. Стоит только взглянуть — и вы поймете, что обратились по правильному адресу.

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Новое веяние в кроссовках от Gucci

Новые фирменные кроссовки Дома, созданные для современного стиля.

Gucci Re-Web — это первые кроссовки креативного директора Сабато Де Сарно для Дома, представленные на подиуме Gucci Ancora как неотъемлемая часть повседневного гардероба. Повседневный силуэт имеет паутинную полоску как смелую деталь, сочетающую современный дизайн с традиционным мастерством. Gucci сегодня продолжает великое дело, начатое более ста лет назад, сохраняя свою идентичность и уважая традиции.

Gucci в спорте

Gucci — это чувства. На третьем году своей работы в Доме посол бренда Янник Синнер снялся в новой кампании, которая воспевает его путь и связь Gucci с теннисом.

Новая кампания с теннисистом Янником Синнером напоминает об особой части наследия Gucci — отношениях, уходящих корнями в 1970-е годы, когда Дом создал свои первые изделия, вдохновленные теннисом. Теперь, показывая чемпионку на корте сквозь объектив Риккардо Распа в стиле репортажа, Gucci переосмысливает связь между теннисом и наследием Дома, освещая общие идеи элегантности и стиля жизни. В серии фотографий Янник Синнер идеально воплощает эти ценности, вдохновляя зрителей красотой тенниса, от традиций до инноваций.