На Тернопільщині горіли житлові будинки, постраждала людина

Протягом 3 квітня в області виникло кілька пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.

📍 У Тернополі рятувальники двічі ліквідовували загоряння побутового сміття:

▪️ на вул. Об’їзна — площа 1 м²

▪️ на просп. Степана Бандери, 63 — площа 8 м²

🔥 Найнебезпечнішою стала пожежа в селі Паївка Чортківського району. Вогонь охопив житловий будинок, знищивши покриття та перекриття будівлі (35 м²), речі домашнього вжитку (10 м²), пошкодив облицювання стін (20 м²).

‼️ Постраждав чоловік 1959 р.н. Його госпіталізовано з множинними опіками.

Ще одну пожежу житлового будинку ліквідовано в с. Самолусківці. Там вогонь знищив перекриття та речі домашнього вжитку на площі 10 м².

🚒 Завдяки злагодженим діям вогнеборців врятовано п’ять будівель.

Причини займань з’ясовуються.

⚠️ ДСНС закликає бути відповідальними. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Будь-яке джерело вогню, залишене без нагляду — потенційна загроза для життя.