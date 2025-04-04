Історія повертає імена: на Тернопільщині ексгумують останки загиблих у 1945 році

Ексгумація жертв Волинської трагедії в селі Садове (колишні Пужники) на Тернопільщині стартує 24 квітня. Про це повідомила археологиня Аліна Харламова, керівниця української команди, яка здійснюватиме розкопки.

“Розпочнемо роботи 24 квітня, і, за попередніми оцінками, вони триватимуть близько трьох тижнів. Після завершення досліджень останки будуть перепоховані на місцевому кладовищі орієнтовно в серпні”, – зазначила вона.

Раніше на місці майбутніх розкопок побували представники української та польської команд для узгодження організаційних питань. Під час візиту вони оглянули територію та обговорили деталі з місцевою владою, зокрема з керівництвом Коропецької громади, яке запевнило у своїй підтримці.

З польської сторони участь у підготовці беруть представники фундації «Свобода і демократія», зокрема її заступник голови Мацей Данцевич, професор генетики Анджей Оссовський із Поморського медичного університету в Щецині та генеральний консул Польщі у Луцьку Анна Новаковська.

Для проведення розкопок у Пужниках буде встановлено наметове містечко та завезено необхідне обладнання. Початковий етап передбачає зняття верхнього шару ґрунту товщиною 20 см, що дозволить визначити контури масового поховання. Далі фахівці поступово розчищатимуть останки, які, ймовірно, розташовані у кілька шарів. Усі деталі ретельно фотографуватимуть, а надалі з кістяками працюватимуть антропологи та генетики.

За історичними даними, в Пужниках загинули 79 осіб. Однак точна кількість останків у похованні залишається невідомою, оскільки існує припущення про наявність ще однієї братської могили. Остаточні висновки буде зроблено після завершення ексгумаційних робіт.

Частину досліджень фахівці проведуть безпосередньо на місці, а решту – у монастирі в Язлівці, приміщення якого надано для роботи науковців. Польські дослідники вже взяли зразки ДНК у родичів загиблих, що дозволить провести ідентифікацію рештків. Також планується сканування черепів та реконструкція облич загиблих із використанням сучасних технологій.

До участі в розкопках залучено семеро українських фахівців із «Спеціалізованої установи «Волинські старожитності».

Як раніше повідомлялося, Польща сподівається, що ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині розпочнеться одразу після Великодніх свят.

За інф. Укрінформ