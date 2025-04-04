Скільки коштує управління Підволочиською громадою: зарплати керівництва зросли майже вдвічі
У 2024 році заробітна плата вищого керівництва Підволочиської громади склала понад 3,3 мільйона гривень. Якщо додати витрати на старост, загальна сума утримання управлінського апарату громади становить 7 680 627 грн. Це на 43% більше порівняно з 2021 роком — першим роком повномасштабної війни.
Заробітна плата керівництва громади у 2024 році:
• Віталій Дацко, голова громади — 838 987 грн на рік
Середньомісячна: 69 915 грн
📈 Ріст зарплати за три роки: 64%
• Степан Мельничук, перший заступник — 513 155 грн
Середньомісячна: 42 762 грн
📈 Ріст: 29%
• Іван Осадчук, заступник голови — 490 947 грн
Середньомісячна: 40 912 грн
📈 Ріст: 29%
• Володимир Витрикуш, заступник голови — 473 901 грн
Середньомісячна: 39 491 грн
📈 Ріст: 33%
• Мар’яна Кузьмін, секретар селищної ради — 480 118 грн
Середньомісячна: 40 009 грн
📈 Ріст: 40%
• Наталія Чернецька, секретар виконавчого комітету — 511 699 грн
Середньомісячна: 42 641 грн
📈 Ріст: 44%
Загальні витрати на зарплати вищого керівництва — 3 308 807 грн у 2024 році. Вже закладено, що у 2025 році ця сума буде ще більшою.
Старости громади
Керівництво на місцях — 16 старост — коштують платникам податків 4 371 820 грн на рік. У середньому витрати на старост зросли на 49% з 2021 року.
Загальні витрати на управлінський апарат
Утримання керівництва Підволочиської громади — від голови до старост — обходиться громаді в 7 680 627 грн на рік. Це на 43% більше, ніж у 2021 році.
Рекордний штраф
Окрім витрат на заробітні плати, цьогоріч громада також повинна сплатити рекордний штраф за засмічення території — майже 5,2 мільйона гривень.