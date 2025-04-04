Скільки коштує управління Підволочиською громадою: зарплати керівництва зросли майже вдвічі

У 2024 році заробітна плата вищого керівництва Підволочиської громади склала понад 3,3 мільйона гривень. Якщо додати витрати на старост, загальна сума утримання управлінського апарату громади становить 7 680 627 грн. Це на 43% більше порівняно з 2021 роком — першим роком повномасштабної війни.

Заробітна плата керівництва громади у 2024 році:

• Віталій Дацко, голова громади — 838 987 грн на рік

Середньомісячна: 69 915 грн

📈 Ріст зарплати за три роки: 64%

• Степан Мельничук, перший заступник — 513 155 грн

Середньомісячна: 42 762 грн

📈 Ріст: 29%

• Іван Осадчук, заступник голови — 490 947 грн

Середньомісячна: 40 912 грн

📈 Ріст: 29%

• Володимир Витрикуш, заступник голови — 473 901 грн

Середньомісячна: 39 491 грн

📈 Ріст: 33%

• Мар’яна Кузьмін, секретар селищної ради — 480 118 грн

Середньомісячна: 40 009 грн

📈 Ріст: 40%

• Наталія Чернецька, секретар виконавчого комітету — 511 699 грн

Середньомісячна: 42 641 грн

📈 Ріст: 44%

Загальні витрати на зарплати вищого керівництва — 3 308 807 грн у 2024 році. Вже закладено, що у 2025 році ця сума буде ще більшою.

Старости громади

Керівництво на місцях — 16 старост — коштують платникам податків 4 371 820 грн на рік. У середньому витрати на старост зросли на 49% з 2021 року.

Загальні витрати на управлінський апарат

Утримання керівництва Підволочиської громади — від голови до старост — обходиться громаді в 7 680 627 грн на рік. Це на 43% більше, ніж у 2021 році.

Рекордний штраф

Окрім витрат на заробітні плати, цьогоріч громада також повинна сплатити рекордний штраф за засмічення території — майже 5,2 мільйона гривень.