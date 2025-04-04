У світле свято Вербної неділі, 13 квітня, громадська організація «Країна рівності і правди» ініціює проведення благодійних ярмарків у духовних закладах Тернопільської області. Це не просто подія — це щира можливість кожному з нас зробити внесок у спільну Перемогу, підтримати наших героїв на фронті.



До участі запрошуються майстри та майстрині, люди з теплими серцями й золотими руками — усі, хто створює прикраси, вироби з бісеру, заколочки, предмети ручної роботи. Ваші творіння можуть стати тим самим місточком, який поєднає тил і передову, турботу — з реальними діями.



Усі виручені кошти з продажу будуть передані на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а також DJI Mavic 3T для 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади — наших незламних захисників, які щодня ризикують життям заради миру в Україні.



Ці безпілотники — не просто техніка. Це очі наших військових, це безпека, точність, можливість бути на крок попереду ворога. Кожна гривня з ярмарку — це цеглинка в захист наших хлопців і дівчат на фронті.



Долучитися просто: Принесіть свої вироби в офіс ГО «Країна рівності і правди»

Оріон (біля заправки «ОКО», 9-поверхівка), 5 поверх

Контактна особа: Юлія Мамчак — 097 751 30 24



Разом ми — сила. І навіть найменша дія здатна змінити хід подій. Приєднуйтесь — підтримайте тих, хто захищає нас щодня.

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