Як мрія про «Водну арену Тернопіль» перетворилася на довгобуд і символ корупції

Ще у 2017 році в Тернополі виникла амбітна ідея – збудувати сучасний веслувальний комплекс «Водна арена Тернопіль». Об’єкт мав стати не лише базою для підготовки спортсменів, а й центром міжнародного рівня, що приваблював би туристів і приносив користь місцевій економіці. Проєкт отримав підтримку з боку місцевої та державної влади, яка обіцяла реалізувати його в стислі терміни. Про це йдеться у матеріалі foxter.

Гучний старт і великі обіцянки

Перші кроки щодо реалізації проєкту почалися ще в 2017 році. Планувалося будівництво комплексу у селі Біла на березі Тернопільського ставу. Початкова вартість арени оцінювалася у 15–20 мільйонів гривень, але згодом сума стрімко зросла.

Головним підрядником стала компанія «Авакс Проф», яка виграла тендер на суму понад 62 мільйони гривень. Ця ж фірма раніше фігурувала у кримінальному провадженні щодо підозри у завищенні обсягів дорожніх робіт у місті Шумськ. У 2017 році суд дозволив поліції отримати доступ до фінансових документів компанії.

Попри це, проєкт урочисто стартував. Голова ОДА Степан Барна, міський голова Тернополя Сергій Надал та тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заклали капсулу під майбутній об’єкт. Прозвучали обіцянки: арена стане унікальною базою для тренувань, змагань і розвитку регіону.

Планувалося, що до кінця 2018 року буде побудований веслувальний канал, спортивний комплекс, трибуни, вежі старту й фінішу, міст, система освітлення, душові, роздягальні, медкабінети та озеленення території.

Великі плани – сумнівне виконання

Вже на ранніх етапах експерти почали бити на сполох через непрозоре зростання кошторису та затягування термінів. У 2021 році на базі планували провести Чемпіонат світу з веслування серед ветеранів – подія, яка могла б зробити Тернопіль справжнім осередком веслувального спорту.

Було побудовано фінішну вежу, стартові платформи, частину інфраструктури. Проте об’єкт так і не завершили. До 2021 року вартість будівництва вже перевищила 109 мільйонів гривень, а канал залишався неповним.

З’явились і кримінальні справи. Прокуратура зафіксувала підробку актів виконаних робіт та завищення їх обсягів. Підрядник отримував гроші, не завершуючи повністю заявлені етапи. До того ж, замість обіцяної глибини каналу у 6 метрів, фактична глибина виявилася лише 2,5 м – про це свідчать незалежні вимірювання.

Сьогодення: руїни замість спортивної гордості

Наразі «Водна арена Тернопіль» більше нагадує покинутий будівельний майданчик, аніж сучасний спорткомплекс. Тріщини на будівлях, іржаві конструкції, сміття, розбиті доріжки та відсутність освітлення – ось що бачать відвідувачі. Приміщення порожні, інвентар залишений напризволяще.

Веслувальники змушені тренуватися в інших містах, а Тернопіль втрачає шанс стати майданчиком для міжнародних змагань.

Куди зникли гроші?

Будівництво перетворилося на приклад неефективного управління та можливої корупції. Підрядники, пов’язані з кримінальними справами, отримували завищені кошти, деякі етапи не були виконані, хоча офіційно значилися завершеними. Хоч розслідування тривають, винні досі не понесли покарання, а об’єкт стоїть недобудованим.

Чи є ще шанс врятувати арену?

Нещодавно голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода провів виїзну нараду на території об’єкта. Було ухвалено рішення передати «Водну арену» на баланс міської ради, щоб дати проєкту друге життя. Було доручено скласти список невиконаних робіт та визначити механізм завершення будівництва.

Втім, питання залишається відкритим – чи вистачить у міста ресурсів і політичної волі довести справу до кінця?

Підсумок

«Водна арена Тернопіль» могла б стати гордістю регіону, проте натомість перетворилась на черговий недобуд, пов’язаний із корупційними скандалами. Чи буде шанс усе виправити – покаже час. Але поки що проєкт залишається сумним символом втрачених можливостей і безвідповідальності.

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