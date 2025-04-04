5 квітня у Тернополі відновлюється опалювальний сезон

Від 00:00 год 5 квітня у Тернопільській міській територіальній громаді буде відновлено опалювальний період.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради, зважаючи на прогнозоване зниження температури зовнішнього повітря.

Згідно із рішенням, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено відновити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.

У звʼязку із відновленням опалювального періоду, відповідно до рішення виконавчого комітету і виконанням технологічного переключення, 4 квітня гаряча вода не буде подаватися від котелень по вул. Лесі Українки, вул. Лемківська, вул. Івана Франка, бульв. Просвіти, вул. Дружби, вул. Тролейбусна, пров. Цегельний. На інших котельнях послуга буде надаватися без змін.

Від завтра, 5 квітня, гаряче водопостачання надаватиметься за звичним графіком. Нарахування буде здійснюватися до фактично отриманої послуги.