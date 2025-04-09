Хвилина мовчання на честь Артура ШАРАСЬКІНА

Артур ШАРАСЬКІН загинув 8 вересня 2022 року на Миколаївщині. Йому було лише 36.

Народжений у селі Колки на Рівненщині, він згодом переїхав до Тернополя, де знайшов свій дім. Артур завжди прагнув розвиватися – вступив до Західноукраїнського національного університету на факультет економіки та управління.

Він був людиною, яка любила життя в усіх його проявах – мотоцикли, мандрівки, екстрим і швидкість. Відкритий і щирий, Артур збирав навколо себе друзів, цінував душевні розмови та великі компанії.

“Я зустріла неймовірно чудову Людину, справжнього Героя”, – згадувала його знайома Оксана Яремко.

Захищаючи українську землю, він бився до останнього подиху, залишивши по собі світлу пам’ять і глибоку вдячність.

Похований на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі. У скорботі залишився брат.