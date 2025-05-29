У Тернополі за ціною гаража продають об’єкт критичної авіаційної інфраструктури – депутат б’є на сполох

Будівлі та споруди об’єкта дальнього привідного радіомаяка, що десятиліттями забезпечував безпеку посадки літаків у тернопільському аеропорту, виставлені на приватизацію. Стартова ціна — лише 200 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці повідомив депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк.

«Об’єкт критичної інфраструктури? Безпека авіації? Посилення обороноздатності? Кого це хвилює, якщо бонусом йде 0,6 га закріпленої за об’єктом комунальної землі.Формально продають споруду. Фактично — право на землю. Комусь абсолютно байдуже щодо посилення обороноздатності, безпеки польотів та перспектив розвитку тернопільського летовища, але дуже цікавить інвестиційно приваблива земельна ділянка. І це на 11 році війни, про яку деякі державні чиновники та службовці схоже, не чули», — зазначає депутат.

Згідно з інформацією, розміщеною на Prozorro.Продажі, на аукціон виставлено об’єкт ДПРМ МК-103, що складається з будівлі площею 128,1 кв. м, вбиральні, огорожі, вимощення, а також землі під ними — за адресою: с. Великі Гаї, вул. Об’їзна, 1а.

🔹 Стартова ціна — 200 417 грн (без ПДВ)

🔹 Гарантійний внесок — 40 083 грн

🔹 Крок аукціону — 2004 грн

🔹 Кількість кроків Голландського аукціону — 99

🔹 Дата включення в перелік малої приватизації — Наказ ФДМУ №350 від 03.03.2025 року

🔹 Посилання на аукціон — Prozorro.Sale

Ініціатором продажу є Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (UkSATSE). Погодження на продаж надано Міністерством розвитку громад та територій України, яке опікується цим держпідприємством. Фонд держмайна, у свою чергу, підпорядковується Кабінету Міністрів України.

За словами Олега Сиротюка, в умовах війни продаж об’єктів, які можуть відігравати роль у забезпеченні обороноздатності та авіаційної безпеки, є неприпустимим.

«Думаю, саме час Тернопільській обласній військовій адміністрації та Раді оборони області втрутитися й вжити відповідних заходів щодо збереження цих будівель та споруд, як елементів критичної інфраструктури, в державній власності та забезпечити використання їх за призначенням з метою посилення обороноздатності області та держави», — наголошує депутат.

Під виглядом продажу застарілих споруд фактично втрачається контроль над важливим об’єктом та територією, яка потенційно могла би бути використана для відновлення повноцінної роботи аеропорту або військово-технічної інфраструктури.

🔍 Довідково:

Дальній привідний радіомаяк (ДПРМ) — це важливий елемент авіаційної навігаційної системи, який допомагає літакам здійснювати точну посадку в умовах обмеженої видимості. Його втрата чи демонтаж може суттєво знизити рівень авіаційної безпеки регіону.