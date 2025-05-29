17:10 | 29.05.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі за ціною гаража продають об’єкт критичної авіаційної інфраструктури – депутат б’є на сполох

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Будівлі та споруди об’єкта дальнього привідного радіомаяка, що десятиліттями забезпечував безпеку посадки літаків у тернопільському аеропорту, виставлені на приватизацію. Стартова ціна — лише 200 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці повідомив депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк.

«Об’єкт критичної інфраструктури? Безпека авіації? Посилення обороноздатності? Кого це хвилює, якщо ❗️бонусом йде 0,6 га закріпленої за об’єктом комунальної землі.Формально продають споруду. ❗️Фактично — право на землю. Комусь абсолютно байдуже щодо посилення обороноздатності, безпеки польотів та перспектив розвитку тернопільського летовища, але дуже цікавить інвестиційно приваблива земельна ділянка. ⚡️І це на 11 році війни, про яку деякі державні чиновники та службовці схоже, не чули», — зазначає депутат.

Згідно з інформацією, розміщеною на Prozorro.Продажі, на аукціон виставлено об’єкт ДПРМ МК-103, що складається з будівлі площею 128,1 кв. м, вбиральні, огорожі, вимощення, а також землі під ними — за адресою: с. Великі Гаї, вул. Об’їзна, 1а.

🔹 Стартова ціна — 200 417 грн (без ПДВ)
🔹 Гарантійний внесок — 40 083 грн
🔹 Крок аукціону — 2004 грн
🔹 Кількість кроків Голландського аукціону — 99
🔹 Дата включення в перелік малої приватизації — Наказ ФДМУ №350 від 03.03.2025 року
🔹 Посилання на аукціонProzorro.Sale

Ініціатором продажу є Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (UkSATSE). Погодження на продаж надано Міністерством розвитку громад та територій України, яке опікується цим держпідприємством. Фонд держмайна, у свою чергу, підпорядковується Кабінету Міністрів України.

За словами Олега Сиротюка, в умовах війни продаж об’єктів, які можуть відігравати роль у забезпеченні обороноздатності та авіаційної безпеки, є неприпустимим.

«Думаю, саме час ❗️Тернопільській обласній військовій адміністрації та Раді оборони області втрутитися й вжити відповідних заходів щодо збереження цих будівель та споруд, як елементів критичної інфраструктури, в державній власності та забезпечити використання їх за призначенням з метою посилення обороноздатності області та держави», — наголошує депутат.

Під виглядом продажу застарілих споруд фактично втрачається контроль над важливим об’єктом та територією, яка потенційно могла би бути використана для відновлення повноцінної роботи аеропорту або військово-технічної інфраструктури.

🔍 Довідково:
Дальній привідний радіомаяк (ДПРМ) — це важливий елемент авіаційної навігаційної системи, який допомагає літакам здійснювати точну посадку в умовах обмеженої видимості. Його втрата чи демонтаж може суттєво знизити рівень авіаційної безпеки регіону.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *