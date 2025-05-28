Як замовити готівкову валюту в ПУМБ? Прості умови та гарантований результат

Потрібно купити долар або євро? ПУМБ пропонує зручний спосіб замовлення готівкової валюти — без черг, ризику, з гарантією наявності коштів у вибраному відділенні та з чітко визначеними умовами.

Оформити заявку можна онлайн — через мобільний застосунок ПУМБ або на сайті банку https://www.pumb.ua/currency_order. Це дозволяє вам самостійно обрати день і відділення для отримання валюти.

Основні умови купівлі валюти

Щоб купити долар або євро з комфортом і без зайвих клопотів, важливо заздалегідь ознайомитися з основними умовами замовлення готівкової валюти в ПУМБ. Це допоможе правильно розрахувати суму, підготуватися до оплати послуги та уникнути непорозумінь у відділенні.

Мінімальна сума замовлення: 500 USD/EUR

Максимальна сума замовлення: 8000 USD/EUR

Валюту можна замовити лише в кратному 100 обсязі — наприклад, 1100 доларів, 2300 євро тощо.

Вартість послуги залежить від суми замовлення:

500–2500 USD/EUR – 100 грн;

2600–5000 USD/EUR – 150 грн;

5100–8000 USD/EUR – 200 грн.

Комісію буде списано з гривневої картки автоматично під час подання заявки.

Завдяки чітким параметрам і фіксованій вартості послуги, ви можете планувати купівлю валюти заздалегідь — без прихованих платежів чи складних умов.

Як отримати замовлену валюту?

Прийдіть до обраного відділення в узгоджений день. Повідомте касиру:

суму та валюту замовлення;

ваше ПІБ;

пред’явіть документ, що посвідчує особу.

Придбайте валюту за готівкову гривню.

Зверніть увагу: валюту можна придбати тільки за готівкову гривню, тому подбайте про необхідну суму заздалегідь.

Ліміт від НБУ

Національний банк України встановлює певні обмеження на зняття готівки з рахунків, і ці правила важливо враховувати при плануванні купівлі валюти.

На сьогодні діє ліміт: не більше 100 000 грн на день на зняття готівки з гривневого рахунку (в касі або банкоматі).

Якщо сума вашого валютного замовлення перевищує цей ліміт у гривневому еквіваленті, заздалегідь знімайте готівку протягом кількох днів.

Дотримання цих обмежень дає змогу швидко й без затримок завершити операцію з купівлі валюти у відділенні банку.

Популярні питання про обмін валют в ПУМБ

Скільки заявок можна подати на день?

Лише одну заявку на день — у застосунку або на сайті. Наступну можна подати лише наступного дня.

Коли я можу забрати валюту?

До вибору доступні 5 робочих днів. Перший можливий день отримання — післязавтра. Якщо подаєте заявку у п’ятницю, суботу чи неділю — перший доступний день видачі буде у вівторок.

Як дізнатися статус моєї заявки?

У застосунку: меню «Замовляйте готівкову валюту» → Архів/Історія/Статуси.

Якщо оформили на сайті — інформація надійде на вашу електронну пошту.

Чи можна оплатити комісію карткою іншого банку?

Так, до сплати на сайті приймаються картки будь-якого українського банку.

Купити долар чи євро в ПУМБ — це можливість керувати своєю готівкою розумно та без зайвих клопотів. Онлайн-заявка економить ваш час, а чіткі умови гарантують, що отримаєте потрібну суму саме тоді, коли вам зручно.

Детальніше — на офіційному сайті ПУМБ https://www.pumb.ua/currency_order.