Як замовити готівкову валюту в ПУМБ? Прості умови та гарантований результат
Потрібно купити долар або євро? ПУМБ пропонує зручний спосіб замовлення готівкової валюти — без черг, ризику, з гарантією наявності коштів у вибраному відділенні та з чітко визначеними умовами.
Оформити заявку можна онлайн — через мобільний застосунок ПУМБ або на сайті банку https://www.pumb.ua/currency_order. Це дозволяє вам самостійно обрати день і відділення для отримання валюти.
Основні умови купівлі валюти
Щоб купити долар або євро з комфортом і без зайвих клопотів, важливо заздалегідь ознайомитися з основними умовами замовлення готівкової валюти в ПУМБ. Це допоможе правильно розрахувати суму, підготуватися до оплати послуги та уникнути непорозумінь у відділенні.
- Мінімальна сума замовлення: 500 USD/EUR
- Максимальна сума замовлення: 8000 USD/EUR
- Валюту можна замовити лише в кратному 100 обсязі — наприклад, 1100 доларів, 2300 євро тощо.
Вартість послуги залежить від суми замовлення:
- 500–2500 USD/EUR – 100 грн;
- 2600–5000 USD/EUR – 150 грн;
- 5100–8000 USD/EUR – 200 грн.
Комісію буде списано з гривневої картки автоматично під час подання заявки.
Завдяки чітким параметрам і фіксованій вартості послуги, ви можете планувати купівлю валюти заздалегідь — без прихованих платежів чи складних умов.
Як отримати замовлену валюту?
- Прийдіть до обраного відділення в узгоджений день.
- Повідомте касиру:
- суму та валюту замовлення;
- ваше ПІБ;
- пред’явіть документ, що посвідчує особу.
- Придбайте валюту за готівкову гривню.
Зверніть увагу: валюту можна придбати тільки за готівкову гривню, тому подбайте про необхідну суму заздалегідь.
Ліміт від НБУ
Національний банк України встановлює певні обмеження на зняття готівки з рахунків, і ці правила важливо враховувати при плануванні купівлі валюти.
На сьогодні діє ліміт: не більше 100 000 грн на день на зняття готівки з гривневого рахунку (в касі або банкоматі).
Якщо сума вашого валютного замовлення перевищує цей ліміт у гривневому еквіваленті, заздалегідь знімайте готівку протягом кількох днів.
Дотримання цих обмежень дає змогу швидко й без затримок завершити операцію з купівлі валюти у відділенні банку.
Популярні питання про обмін валют в ПУМБ
Скільки заявок можна подати на день?
Лише одну заявку на день — у застосунку або на сайті. Наступну можна подати лише наступного дня.
Коли я можу забрати валюту?
До вибору доступні 5 робочих днів. Перший можливий день отримання — післязавтра. Якщо подаєте заявку у п’ятницю, суботу чи неділю — перший доступний день видачі буде у вівторок.
Як дізнатися статус моєї заявки?
У застосунку: меню «Замовляйте готівкову валюту» → Архів/Історія/Статуси.
Якщо оформили на сайті — інформація надійде на вашу електронну пошту.
Чи можна оплатити комісію карткою іншого банку?
Так, до сплати на сайті приймаються картки будь-якого українського банку.
Купити долар чи євро в ПУМБ — це можливість керувати своєю готівкою розумно та без зайвих клопотів. Онлайн-заявка економить ваш час, а чіткі умови гарантують, що отримаєте потрібну суму саме тоді, коли вам зручно.
Детальніше — на офіційному сайті ПУМБ https://www.pumb.ua/currency_order.