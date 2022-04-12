У Тернополі на кількох вулицях відключать воду

У Тернополі з 13 по 14 квітня на кількох вулицях буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили на сторінці Тернопільської міської ради.

Через перепідключення нової мережі на вулиці 15 Квітня у Тернополі, від 02:00 години 13 квітня до 02:00 години 14 квітня буде припинено водопостачання за адресами: вулиця 15 Квітня 1-А, 1-Д, 2-А, 2-В, 2-Д, вулиця Сахарова 1, 3, 3-А, 5, 7, 7-А, Підволочиське шосе, 1-11 (мікрорайон “Варшавський”).

На верхніх поверхах багатоквартирних будинків на масиві “Дружба” з цієї ж причини може спостерігатися низький тиск води.