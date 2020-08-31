Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами жителів Тернопільської області
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України відзначив державними нагородами жителів Тернопільської області.
Звання «Заслужений артист України» отримала Оксана Миколаївна Малецька – артистка-вокалістка Тернопільської обласної філармонії.
«Заслуженими лікарями України» стали:
Алла Володимирівна Бойчук – завідувачка кафедри науково-навчального інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;
Олена Анатоліївна Герасименко – лікарка комунального некомерційного підприємства «Тернопільский регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради.
Звання «Заслуженого працівника освіти України» отримав ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Богдан Богданович Буяк.
Декан факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Володимир Григорович Омельяненко став «Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України».