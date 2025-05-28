Порушив правила — скалічив людину: у Тернополі зіткнулись два авто

Поліцейські Тернопільщини фіксують зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених порушеннями Правил дорожнього руху. Найчастіше аварії трапляються через неправильний виїзд із другорядної дороги на головну, а також через неуважність водіїв поблизу пішохідних переходів.

Одна з таких аварій сталася 27 травня у Тернополі. Повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Будного надійшло на спецлінію поліції о 12:36. На місце події прибули слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції та медики.

За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai IX35, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги Fiat Doblo, що рухався головною. Унаслідок зіткнення пасажирка Fiat отримала численні травми та переломи. Її госпіталізували до медичного закладу.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху та виявляти взаємоповагу.

«Поспіх на дорозі може коштувати здоров’я, а іноді й життя. Пам’ятайте: кілька секунд економії не варті трагедії», — наголошують у поліції.

Розслідування триває.