Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Володимир Перепічка з Тернопільщини

Небесне військо знову поповнилось ще однією душею Героя, який у перші дні повномасштабного вторгнення не вагаючись став на захист рідної країни. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов`язок, в результаті штурмових дій ворога в районі н.п. Торське Донецької області 11 грудня 2024 року загинув головний сержант ПЕРЕПІЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,1971 року народження, житель селища Скала-Подільська, який до тепер вважався зниклим безвісти.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Володимира стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!