Мільйони в готівці, квартири і автопарк: що є в декларації нардепа Ігора Василіва

Ігор Василів обраний народним депутатом України від партії “Слуга народу” в 2019 році від мажоритарного округу №164 (м. Збараж). До цього займався підприємницькою діяльністю та здобув популярність як учасник Євромайдану, співзасновник першого волонтерського логістичного Центру допомоги бійцям АТО у Тернополі та голова Тернопільського обласного осередку ВО “Автомайдан”.

У своїй декларації про доходи за 2024 рік Ігор Володимирович вказав членами своєї сім’ї дружину – Сметаніну Марію Олександрівну, а також сина і пасинка. Загалом, згідно оприлюднених ним даних, подружжя володіє:

2 квартирами в Києві площею 84 і 40,7 кв. м;

будинком в селі Байківці біля Тернополя площею 135,4 кв. м;

земельною ділянкою біля будинку площею 166 кв. м;

3 вантажними автомобілями: DAF, Fiat і MAN;

автомобілем AUDI-Q8 2019 року випуску, придбаним у 2021 році.

Також Ігор Василів вказав майно, яким члени його сім’ї користуються на правах оренди:

квартира в Києві, де фактично мешкає дружина;

квартира в США, де мешкає син Матвій;

кімната в будинку в Польщі, яку орендує пасинок Святослав.

Річна зарплата народного депутата у 2024-му склала 717 116 гривень, що приблизно на 78 тисяч більше, ніж роком раніше.

Марія Олександрівна зазначила 165 273 гривні своєї зарплати і 41 950 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю. До слова, у 2023-му її бізнесові справи йшли значно краще, принісши їй майже 1,6 мільйона гривень доходу.

Минулого року Ігор Василів отримав спадщину, яку одразу ж реалізував за 600 000 гривень. Також подружжя позичило третім особам 1 351 942 гривні.

У готівці сім’я народного депутата тримає 1 350 000 гривень, 47 170 євро та 19 400 доларів США.

На банківських рахунках Ігор Василів та Марія Сметаніна зберігають лише гривневі заощадження загальною сумою 718 420 гривень.



