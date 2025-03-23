На Тернопільщині вантажівка влетіла у відбійник: дорогу засипало вантажем

Сьогодні на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих.

За попередніми даними, водій вантажівки Renault не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль врізався у бетонний відбійник. Від удару транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, а вантаж розсипався по проїжджій частині.

Патрульні оперативно прибули на місце події та склали на водія адміністративні матеріали за вчинення ДТП.

Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними за кермом, дотримуватись ПДР і обирати безпечну швидкість!