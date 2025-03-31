Юрій Ясінський загинув, відстоюючи свободу та незалежність України

28 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Олексіївка Волноваського району Донецької області загинув захисник України, оператор БПЛА Юрій Іванович Ясінський (Руссо). Про трагічну звістку повідомили у видавництві “Підручники і посібники”, де Юрій працював до мобілізації.

Юрій Ясінський народився 1 травня 1997 року в Тернополі. Закінчив місцеву ЗОШ №18, навчався в Технічному коледжі, а згодом – у Тернопільському національному політехнічному університеті ім. І. Пулюя за спеціальністю “Прикладна механіка (зварювання)”.

У червні 2024 року він став до лав Збройних Сил України, де освоїв фах оператора безпілотних літальних апаратів.

Юрій загинув, відстоюючи свободу та незалежність України. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши рідних, друзів і колег у глибокій скорботі.

Світла пам’ять і вічна шана Герою, який віддав своє молоде життя за рідну землю. 🕯️💔